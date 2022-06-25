Три тысячи дельфинов погибли в Черном море из-за вооруженного конфликта РФ и Украины

Защитники природы связывают гибель тысяч дельфинов в Черном море с результатами конфликта России и Украины.

По меньшей мере 3000 животных погибли, написал в Facebook руководитель исследования Иван Русев. Использование гидроакустической техники и взрывы разрушили «чувствительную навигационную систему» животных.

«Они больше не могут ловить достаточно рыбы и поэтому более восприимчивы к инфекционным заболеваниям», - пишет исследователь.

В результате умирает больше животных, объяснил эксперт национального парка в Одессе.

По его словам, также есть сообщения о погибших животных из Болгарии и Румынии.

«Мы просим всех, кто увидит мертвых дельфинов на пляже, сообщить об этом», сообщил автор исследования.

Ранее сообщалось, что из-за сплошного минирования ВСУ акватории портов Черного моря создалась угроза навигации в Черном море и за его пределами. Якорные мины были оторваны после шторма в море и теперь блуждают по всей черноморской территории, они были замечены в Турции и Болгарии.