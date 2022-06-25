Кадыров сообщает, что с территории завода «Азот» вывели 800 гражданских, промзона освобождена
Глава Чечни сообщил в Телеграм о полном освобождении промзоны химзавода «Азот» в Северодонецке.
«С территории завода "Азот" освобождено 800 мирных жителей. В аэропорту идёт зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется», - сообщает Кадыров.
Также по его информации сейчас проводится зачистка поселка Боровское.
После приказа об отступлении из Киева украинские военные на «Азоте» потеряли всякую надежду и сдалились.
Опубликовано: Тарас Медведев
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