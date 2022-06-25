Кадыров сообщает, что с территории завода «Азот» вывели 800 гражданских, промзона освобождена

Глава Чечни сообщил в Телеграм о полном освобождении промзоны химзавода «Азот» в Северодонецке.

«С территории завода "Азот" освобождено 800 мирных жителей. В аэропорту идёт зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется», - сообщает Кадыров.

Также по его информации сейчас проводится зачистка поселка Боровское.

После приказа об отступлении из Киева украинские военные на «Азоте» потеряли всякую надежду и сдалились.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 