Организаторы отменили гей-парад в Осло в субботу, из-за стрельбы возле гей-бара
Два человека были убиты и 14 ранены, несколько серьезно, в ночь с пятницы на субботу. Предполагаемый стрелок задержан.
По словам организаторов, марш гордости ЛГБТ, запланированный на субботу днем в Осло, был отменен по требованию полиции после того, как стрельба произошла в двух барах, в том числе в гей-заведении.
«Следуя четким рекомендациям полиции, «все мероприятия, связанные с Oslo Pride, отменяются», — написали организаторы мероприятия в заявлении, опубликованном в Facebook.
Опубликовано: Тарас Медведев
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