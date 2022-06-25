Войска России и ЛНР полностью освободили промзону и аэропорт в Северодонецке
25 июня коалиция российской армии и вооружённых сил ЛНР произвела полную зачистку промышленной зоны Северодонецка в Луганской области.
Днём субботы глава Чечни Рамзан Кадыров вновь вышел на связь, опубликовав срочное сообщение в одной из социальных сетей. По словам Кадырова, союз армий России и Луганской Народной республики достигли существенных успехов на Северодонецком направлении фронта.
"С территории завода "Азот" освобождено 800 мирных жителей. В аэропорту идет зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется", - сообщил Кадыров.
Примечательно, что накануне Рамзан Кадыров пообещал полную блокировку украинских группировок войск в Лисичанске. Уже через день Минобороны России отрапортовало о перекрытии единственной дороги к снабжению ВСУ в данном населённом пункте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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