25 июня коалиция российской армии и вооружённых сил ЛНР произвела полную зачистку промышленной зоны Северодонецка в Луганской области.

Днём субботы глава Чечни Рамзан Кадыров вновь вышел на связь, опубликовав срочное сообщение в одной из социальных сетей. По словам Кадырова, союз армий России и Луганской Народной республики достигли существенных успехов на Северодонецком направлении фронта.

"С территории завода "Азот" освобождено 800 мирных жителей. В аэропорту идет зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется", - сообщил Кадыров.

Примечательно, что накануне Рамзан Кадыров пообещал полную блокировку украинских группировок войск в Лисичанске. Уже через день Минобороны России отрапортовало о перекрытии единственной дороги к снабжению ВСУ в данном населённом пункте.