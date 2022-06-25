Минобороны РФ: более 300 солдат ВСУ ликвидировано под Николаевом

Министерство обороны РФ отчиталось в своём докладе об ликвидации более 300 военнослужащих и наёмников ВСУ в районе Николаева.

В сегодняшнем брифинге Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об устранении за последние сутки более 300 украинских бойцов и иностранных наёмников в боях под Николаевом.

Помимо этого официальный представитель Министерства обороны РФ Конашенков рассказал в пресс-релизе об уничтожении в районе Николаева 35 единиц вражеского тяжелого вооружения.

Напомним, что за последние пять дней армией РФ и ЛНР было освобождено уже 11 населённых пунктов, среди которых Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, Устиновка, Нырково и другие населённые пункты в Луганском направлении.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 