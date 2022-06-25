BBC: Борис Джонсон уйдёт в отставку после прекращения поддержки Украины
Премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил о возможности своего ухода в отставку из-за Украины.
25 июня британский премьер Борис Джонсон дал новое интервью телеканалу BBC, где сообщил о своей готовности уйти с государственной должности в случае провальности политики Лондона по поддержке Украины в условиях российской спецоперации.
"Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно становится слишком сложным, а цена поддержки этого народа является слишком большой с точки зрения инфляции, экономического вреда, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы ушел", – честно признался Джонсон.
Примечательно, что ранее Борис Джонсон незамедлительно прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским ровно через день после посещения Украины Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном и Марио Драги.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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