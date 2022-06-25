Президент Молдавии Майя Санду посетит Киев в ближайшее время

Молдавский президент Майя Санду сообщила о намерениях приехать в Киев для встречи с Зеленским.

25 июня президент Молдавии Майя Санду дала интервью журналистам телеканала Prime, где заявила о своих планах по посещению Киева. По словам Санду, она поедет в украинскую столицу в ближайшее время, однако точную дату визита раскрывать не стала.

В минувшем мае Украину посетили спикер молдавского парламента Игорь Гросу и политик Лилиан Карп. Вместе они встретились с Владимиром Зеленским для очных переговоров за закрытыми дверями.

Примечательно, что утром субботы бывший президент России Дмитрий Медведев допустил вступление Молдавии в Евросоюз только в составе Румынии, куда молдавское государство может попасть в результате аннексии.