Президент Молдавии Майя Санду посетит Киев в ближайшее время

Молдавский президент Майя Санду сообщила о намерениях приехать в Киев для встречи с Зеленским.

25 июня президент Молдавии Майя Санду дала интервью журналистам телеканала Prime, где заявила о своих планах по посещению Киева. По словам Санду, она поедет в украинскую столицу в ближайшее время, однако точную дату визита раскрывать не стала.

В минувшем мае Украину посетили спикер молдавского парламента Игорь Гросу и политик Лилиан Карп. Вместе они встретились с Владимиром Зеленским для очных переговоров за закрытыми дверями.

Примечательно, что утром субботы бывший президент России Дмитрий Медведев допустил вступление Молдавии в Евросоюз только в составе Румынии, куда молдавское государство может попасть в результате аннексии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

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