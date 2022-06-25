Чтобы пионы выросли самыми красивыми, надо выбирать правильные подкормки
Кусты будут хорошо расти и развиваться, если 4 раза в год их грамотно удобрять. Эксперты подскажут, в чем пионы нуждаются больше всего.
Первая подкормка минеральными элементами делается после схода снега. Но куда важнее не упустить момент начала отрастания веточек.
Когда они вырастут до 5-8 см, нужна комплексная подкормка. Она отвечает за формирование почек и развитие всасывающих корней.
Вокруг кустика делается ров на глубину 10-15 см. Внутрь добавляется 100 г Нитрофоски (Азофоски, Аммофоски, Нитроаммофоски).
Поверх делается слой перепревшего навоза, потом ров закрывается землей. Сухой грунт надо полить водой.
Когда начинают формироваться бутоны, требуется еще одна подкормка. Это будет жидкий состав с коровьим навозом, сюда же вносится 40 г Суперфосфата, 20 г калийного удобрения.
Последний раз в сезон пионы надо подкормить минеральными составами с фосфором и калием. Это делается не позже августа, после чего цветы начнут готовиться к зимней "спячке".
Для пересадки или деления кустиков идеально подходит конец лета-начало осени.
Молодые растения, возрастом 1-2 года, удобряются несколько иначе. Первый раз их "кормят" поливом по листьям (50 г мочевины + 10 л воды).
Через 14 дней подкормка повторяется, но к составу добавляется жидкое комплексное удобрение.
Новая подкормка по листам делается как минимум через 2 недели, главные элементы в этот раз будут фосфор и калий.
Опубликовано: Храмова Оксана
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