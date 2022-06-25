Борис Джонсон допускает принуждение Украины к «плохому миру» с Россией
Борис Джонсон сообщил о возможном принуждении правительства Украины к заключению невыгодного Киеву мирного договора с Россией.
Субботним днём британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что многие западные государства желают скорейшего прекращения военных действий на Украине с целью стабилизации политически-экономической обстановки не только в данном регионе, но и во всём мире.
"Поэтому будет усиливаться давление, чтобы побудить, а может быть, и принудить украинцев к плохому миру", - поделился мнением Джонсон, отметив, что Киев действительно могут заставить пойти на мировую с Москву исключительно на условиях Кремля.
При этом Борис Джонсон заявил, что он намеревается покинуть пост премьера Великобритании в случае, если Украина потерпит поражение и поддержка Киева Лондоном окажется напрасной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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