Захарова: Украина обвиняет Россию в похищении и депортации детей с Донбасса

Мария Захарова прокомментировала заявления пресс-службы Верховной рады Украины о якобы насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса.

25 июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Верховная рада Украины обвиняет российских военных в насильственном вывозе детей с Донбасса и подконтрольных Киеву территорий.

По мнению Захаровой, подобная формулировка украинского политического ведомства является некорректной, поскольку вооружённые силы России осуществляют операцию по эвакуации мирного населения, которое способно пострадать в результате атак ВСУ по центрам жилых кварталов в республиках Донбасса.

"В условиях, когда украинские вооружённые формирования и сегодня продолжают целенаправленно обстреливать мирные сёла и города ДНР и ЛНР, в том числе из поставляемых натовскими странами дальнобойных крупнокалиберных артсистем, нам ставят в вину спасение детей от этих варварских бомбардировок", - заявила Мария Захарова в субботу.