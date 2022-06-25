Захарова: Украина обвиняет Россию в похищении и депортации детей с Донбасса
Мария Захарова прокомментировала заявления пресс-службы Верховной рады Украины о якобы насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса.
25 июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Верховная рада Украины обвиняет российских военных в насильственном вывозе детей с Донбасса и подконтрольных Киеву территорий.
По мнению Захаровой, подобная формулировка украинского политического ведомства является некорректной, поскольку вооружённые силы России осуществляют операцию по эвакуации мирного населения, которое способно пострадать в результате атак ВСУ по центрам жилых кварталов в республиках Донбасса.
"В условиях, когда украинские вооружённые формирования и сегодня продолжают целенаправленно обстреливать мирные сёла и города ДНР и ЛНР, в том числе из поставляемых натовскими странами дальнобойных крупнокалиберных артсистем, нам ставят в вину спасение детей от этих варварских бомбардировок", - заявила Мария Захарова в субботу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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