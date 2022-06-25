Александр Вучич: часть Евросоюза ведёт прямую войну против России
Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что некоторые государства ЕС находятся в состоянии войны с Россией.
25 июня сербский президент Александр Вучич прокомментировал свою поездку на саммит Евросоюза, в ходе которого обсуждалось вступление в ЕС стран Западных Балкан. По словам Вучича, многие страны Европейского союза негативно относятся к Сербии и участвуют в войне против России.
"Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией, прямой войны с Россией. Как вы ожидаете, что будет позитивно думать о Сербии тот, кто отправил 12 больших гаубиц, 30 танков, С-300 и шесть самолетов [Украине - Autoparus], как такая страна относится к нам?", - заявил Александр Вучич.
Также Вучич отметил, что страны-участницы ЕС игнорируют факт бомбардировки Белграда со стороны НАТО, поощряя желание Североатлантического альянса нарушить государственную целостность Сербии путём сепарации Косово.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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