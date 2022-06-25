В «Сберавто» установили, что каждый третий автовладелец разговаривает со своим атомобилем

Как сообщили в "РИА Новости", согласно исследованию компании "Сберавто", около 36% водителей признались, что разговаривают со своим автомобилем.

Также стало известно, что 49% автомобилистов имеют привычку водить машину одной рукой.

Ещё 23% опрошенных пользуются телефонами во время вождения.

Также 22% автомобилистов редко пользуются услугами автомойки, так как они считают это бессмысленным.

Ко всему прочему 16% опрошенных признались, что громко слушают музыку в салоне авто.

В результате опроса стало известно, что 2% автовладельцев могут выбросить мусор из открытого окна машины.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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