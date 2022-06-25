Во Франции решили закрепить право на аборты в Конституции на фоне американского закона о запрете
Премьер-министр Элизабет Борн в субботу поддержала предложение группы LREM включить право на аборт во французскую конституцию.
Ранее в субботу лидер депутатов LREM Аврора Берже объявила о внесении на рассмотрение законопроекта на этот счет после исторического решения Верховного суда Соединенных Штатов об отмене права на аборт.
Nupes также объявили, что хотят обсудить соответствующий законопроект в понедельник.
«Правительство решительно поддержит этот законопроект. Для всех женщин, для прав человека мы должны выгравировать это достижение в камне», — заявил глава правительства в Twitter, считая, что «парламент должен иметь возможность очень широко сплотиться вокруг этого проекта».
Опубликовано: Тарас Медведев
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