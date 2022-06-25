Во Франции решили закрепить право на аборты в Конституции на фоне американского закона о запрете

Премьер-министр Элизабет Борн в субботу поддержала предложение группы LREM включить право на аборт во французскую конституцию.

Ранее в субботу лидер депутатов LREM Аврора Берже объявила о внесении на рассмотрение законопроекта на этот счет после исторического решения Верховного суда Соединенных Штатов об отмене права на аборт.

Nupes также объявили, что хотят обсудить соответствующий законопроект в понедельник.

«Правительство решительно поддержит этот законопроект. Для всех женщин, для прав человека мы должны выгравировать это достижение в камне», — заявил глава правительства в Twitter, считая, что «парламент должен иметь возможность очень широко сплотиться вокруг этого проекта».