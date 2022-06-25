МИД ЕС: Иран готов продолжить ядерные переговоры

В ближайшее время возобновятся зашедшие в тупик переговоры по международному ядерному соглашению с Ираном.

После переговоров с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем в Тегеране министр иностранных дел Ирана Хусейн Амирабдоллахян заверил: «Мы готовы возобновить ядерные переговоры в ближайшие дни».

На совместном выступлении Боррель высказался за немедленное возобновление переговоров. «Мы выйдем из этого тупика и закончим процесс эскалации, в котором мы находились», — сказал испанец.

Переговоры о возрождении соглашения 2015 года между Ираном, Китаем, Германией, Францией, Великобританией, Россией и США — зашли в тупик с марта.

Утверждается, что фоном являются разногласия между руководством Тегерана и правительством США по поводу статуса Корпуса стражей исламской революции. В Соединенных Штатах Корпус стражей исламской революции уже много лет числится в списке террористических организаций.

Международное агентство по атомной энергии недавно предупредило, что Ирану нужно всего несколько недель, чтобы произвести исходный материал для ядерной бомбы. Тегеран неоднократно подчеркивал, что ядерные технологии должны использоваться только в мирных целях.

Соглашение призвано существенно ограничить ядерную программу Исламской Республики. Взамен перспектива снятия санкций. США в одностороннем порядке вышли из соглашения в 2018 году при тогдашнем президенте Дональде Трампе и ввели новые санкции против Ирана.