Гражданские не дали ВСУ доделать запланированное в Северодонецке, пожаловалась в соцсетях замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Операции по выводу наших военных из Северодонецка были сорваны», – заявила она.

Маляр набросилась на гражданских с упреками в том, что они начали сообщать об отводе войск еще до того, как Генштаб ВСУ дал такую команду.

«Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлениям Генштаба отчасти срывает военные операции — как это было вчера и позавчера по Северодонецку», — написала Маляр.

К этому времени Северодонецк был уже полностью заблокирован силами коалиции СВО и, если никто оттуда не вышел, то, следовательно, он просто не мог выйти.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промзона химзавода «Азот» полностью освобождена от боевиков ВСУ, было освобождено около 800 мирных граждан, в числе которых старики и дети.