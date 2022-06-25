Талибы обещают не препятствовать международной помощи в районах пострадавших от землетрясения

Талибы, находящиеся у власти в Афганистане, пообещали в субботу не препятствовать международным усилиям по оказанию помощи десяткам тысяч людей, пострадавших от землетрясения.

Напомним, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в среду на юго-востоке страны, в результате чего более 1000 человек погибли и тысячи остались без крова.

В прошлом гуманитарные организации обвиняли талибов в перенаправлении помощи в районы, население которых поддерживало их мятеж против прозападного правительства. Но Хан Мохаммад Ахмад, высокопоставленный представитель талибов из провинции Пактика, наиболее пострадавшей от землетрясения, пообещал, что никакого вмешательства в деятельность агентств ООН и международных неправительственных организаций не будет.

«Будь то ВПП (Всемирная продовольственная программа), ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций) или любая другая организация (...), международное сообщество или Организация Объединенных Наций (...), они сами распределят (помощь) «, - заявил Мохаммад Ахмад. Но с оговоркой, что талибы будут « всегда с ними », готовые прийти на помощь.