На Авито можно купить вещи, связанные с Юрием Шатуновым
На Авито журналистами издания "Мослента" были обнаружены объявления о продаже вещей, связанных с музыкантом Юрием Шатуновым.
В большинстве своём люди продают автографы или фотографии знаменитого певца.
Например, за 10 тысяч рублей в Новосибирске и Волгодонске можно приобрести фотографии и автографы музыканта.
Автограф артиста можно приобрести и в Сергиевом Посаде. Как сообщила продавец, автограф солиста "Ласкового мая" достался ей нелегко, так как за ним пришлось выстоять огромную очередь.
В Москве была выставлена на продажу школьная тетрадь певца за 250 000 российских рублей.
Также журналисты НГС нашли на страницах Авито пластинки "Ласковый май" с автографом музыканта за 12 000 рублей.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Фермеры рассказали, как посадить редис летом второй раз
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS