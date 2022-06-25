На Авито можно купить вещи, связанные с Юрием Шатуновым

На Авито журналистами издания "Мослента" были обнаружены объявления о продаже вещей, связанных с музыкантом Юрием Шатуновым.

В большинстве своём люди продают автографы или фотографии знаменитого певца.

Например, за 10 тысяч рублей в Новосибирске и Волгодонске можно приобрести фотографии и автографы музыканта.

Автограф артиста можно приобрести и в Сергиевом Посаде. Как сообщила продавец, автограф солиста "Ласкового мая" достался ей нелегко, так как за ним пришлось выстоять огромную очередь.

В Москве была выставлена на продажу школьная тетрадь певца за 250 000 российских рублей.

Также журналисты НГС нашли на страницах Авито пластинки "Ласковый май" с автографом музыканта за 12 000 рублей.