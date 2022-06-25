Белый дом: 5 стран включая США создали союз по противодействию Китаю
Пресс-служба Белого дома утверждает, что США и ещё четыре государства инициировали создание антикитайской коалиции.
Вечером 25 июня американский Белый дом опубликовал новый пресс-релиз, в котором сообщил о создании военной коалиции по противодействую Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.
Согласно заявлению Белого дома, в данный альянс вошли Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Япония и сами Соединённые Штаты как лидер организации.
Примечательно, что создание нового антикитайского союза произошло после заявления посла КНР во Франции о намерениях Пекина вернуть Тайвань военным путём.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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