Белый дом: 5 стран включая США создали союз по противодействию Китаю

Пресс-служба Белого дома утверждает, что США и ещё четыре государства инициировали создание антикитайской коалиции.

Вечером 25 июня американский Белый дом опубликовал новый пресс-релиз, в котором сообщил о создании военной коалиции по противодействую Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

Согласно заявлению Белого дома, в данный альянс вошли Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Япония и сами Соединённые Штаты как лидер организации.

Примечательно, что создание нового антикитайского союза произошло после заявления посла КНР во Франции о намерениях Пекина вернуть Тайвань военным путём.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

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