Российские и луганские военные впервые вошли в Лисичанск, находившийся под контролем украинской армии.

Вечером 25 июня представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко публично заявил, что союзные силы армий РФ и Луганской Народной республики вошли в Лисичанск для зачистки города от присутствия ВСУ.

Днём ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, в скором времени отечественные и западные СМИ объявят о перекрытии путей к отступлению украинским военным в Лисичанске.

Уже спустя сутки стало известно, что войска РФ и ЛНР взяли под полный единоличный контроль трассу Северск-Лисичанск, заблокировав возможность ВСУ в городе пополнять припасы и проводить ротацию военных кадров.