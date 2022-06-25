Вооружённые силы России и ЛНР вошли в город Лисичанск

Российские и луганские военные впервые вошли в Лисичанск, находившийся под контролем украинской армии.

Вечером 25 июня представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко публично заявил, что союзные силы армий РФ и Луганской Народной республики вошли в Лисичанск для зачистки города от присутствия ВСУ.

Днём ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, в скором времени отечественные и западные СМИ объявят о перекрытии путей к отступлению украинским военным в Лисичанске.

Уже спустя сутки стало известно, что войска РФ и ЛНР взяли под полный единоличный контроль трассу Северск-Лисичанск, заблокировав возможность ВСУ в городе пополнять припасы и проводить ротацию военных кадров.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

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