Евродепутат от Литвы признал победу России в вопросе транзита в Калининград

Представитель Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс утверждает, что Россия смогла позитивно для себя разрешить вопрос с транзитом товаров в Калининград.

Литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс опубликовал новый пост в социальной сети Facebook (деятельность сайта признана экстремистской в РФ), где сообщил о позитивном для Москвы исходе споров касательно транзита товарной продукции в Калининградскую область России.

"В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и, похоже, Россия пока побеждает", - честно признался Пятрас Ауштрявичюс в интернете.

Напомним, что ранее правительство Литвы в одностороннем порядке запретило транзит грузов с санкционной продукцией в Калининград через свою территорию. После этого ряд высокопоставленных российских политиков допустили, что данные ограничения могут быть сняты Россией отнюдь не путём дипломатии.