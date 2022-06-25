Милиция ЛНР заявила о захвате завода и шахты в Лисичанске
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что войска ЛНР и России заняли промышленное предприятие в Лисичанске.
Подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил о занятии совместными силами Луганска и России желатинового завода в Лисичанске.
Также, по его словам, народная милиция ЛНР уже находится на территории завода и захватила шахту, расположенную в черте Лисичанска.
Марочко говорит, что сейчас идут бои в городской застройке.
Ранее пресс-секретарь Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Лисичанск находится в блокаде на южном направлении.
Вооруженные силы Украины покинули Северодонецк, который обороняли на протяжении последнего месяца.
В данный момент страны Запада поставляют Украине вооружение, недавно в страну из США прибыли реактивные системы залпового огня Himars.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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