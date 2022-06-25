Милиция ЛНР заявила о захвате завода и шахты в Лисичанске

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что войска ЛНР и России заняли промышленное предприятие в Лисичанске.

Подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил о занятии совместными силами Луганска и России желатинового завода в Лисичанске.

Также, по его словам, народная милиция ЛНР уже находится на территории завода и захватила шахту, расположенную в черте Лисичанска.

Марочко говорит, что сейчас идут бои в городской застройке.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Лисичанск находится в блокаде на южном направлении.

Вооруженные силы Украины покинули Северодонецк, который обороняли на протяжении последнего месяца.

В данный момент страны Запада поставляют Украине вооружение, недавно в страну из США прибыли реактивные системы залпового огня Himars.