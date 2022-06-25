По данным новостного агентства CBC News, украинские военные, воюющие на Донбассе, чувствуют себя преданными официальным Киевом.

Вечером субботы журналист зарубежного телеканала CBC News Нил Хауэр сообщил, что смог пообщаться с представителями вооружённых сил Украины, воюющими на Донбассе. По словам Хауэра, многие из них чувствуют, официальный Киев предал их, отправив на заведомо проигрышный бой.

"Киев не прислал нам нового оружия — и не собирается. У нас есть только наши винтовки. Может быть, один или два ручных противотанковых гранатомета против бронемашин. Как я должен воевать с этим оружием?" — рассказал Нилу Хауэру один из солдат ВСУ на Донбассе.

При этом Хауэр утверждает, что Минобороны Украины не отвевает на просьбу украинских солдат передать им западные вооружения, которых не хватает для поддержки всех групп ВСУ на фронте.