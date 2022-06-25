Лукашенко и Путин ведут переговоры в Константиновском дворце Санкт-Петербурга

Александр Лукашенко прибыл в питерский Константиновский дворец, где начались его переговоры с Владимиром Путиным.

Вечером 25 июня белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Константиновский дворец Санкт-Петербурга, о чём сообщил телеграм-канал президента Беларуси "Пул Первого".

Во дворце незамедлительно стартовали переговоры Лукашенко с Владимиром Путиным, в рамках которых лидеры стран Союзного государства обсуждают наиболее актуальные для Минска и Москвы вопросы.

По данным ряда российских и белорусских СМИ, среди подобных тем для обсуждения Путиным и Лукашенко фигурируют украинский кризис и поставки продовольствия и удобрений в западные страны.