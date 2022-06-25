Лукашенко и Путин ведут переговоры в Константиновском дворце Санкт-Петербурга
Александр Лукашенко прибыл в питерский Константиновский дворец, где начались его переговоры с Владимиром Путиным.
Вечером 25 июня белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Константиновский дворец Санкт-Петербурга, о чём сообщил телеграм-канал президента Беларуси "Пул Первого".
Во дворце незамедлительно стартовали переговоры Лукашенко с Владимиром Путиным, в рамках которых лидеры стран Союзного государства обсуждают наиболее актуальные для Минска и Москвы вопросы.
По данным ряда российских и белорусских СМИ, среди подобных тем для обсуждения Путиным и Лукашенко фигурируют украинский кризис и поставки продовольствия и удобрений в западные страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Фермеры рассказали, как посадить редис летом второй раз
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS