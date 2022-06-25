Промзона завода «Азот» в Северодонецке перешла под контроль РФ и ЛНР
25 июня российские войска совместно с военными ЛНР взяли под полный контроль промышленную зону завода "Азот".
Вечером субботы официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко публично заявил, что вооружённые силы России и ополчение Луганской Народной республики установили полный контроль над промзоной Северодонецкого предприятия "Азот".
Утром того же дня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что коалиция военных сил России и ЛНР освободили 800 мирных жителей, удерживаемых украинскими солдатами на "Азоте" ранее.
Характерно, что 25 июня вооружённые силы РФ и ЛНР впервые зашли в Лисичанск Луганской области, где также находится скопление украинских солдат.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Фермеры рассказали, как посадить редис летом второй раз
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS