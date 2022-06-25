Промзона завода «Азот» в Северодонецке перешла под контроль РФ и ЛНР

25 июня российские войска совместно с военными ЛНР взяли под полный контроль промышленную зону завода "Азот".

Вечером субботы официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко публично заявил, что вооружённые силы России и ополчение Луганской Народной республики установили полный контроль над промзоной Северодонецкого предприятия "Азот".

Утром того же дня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что коалиция военных сил России и ЛНР освободили 800 мирных жителей, удерживаемых украинскими солдатами на "Азоте" ранее.

Характерно, что 25 июня вооружённые силы РФ и ЛНР впервые зашли в Лисичанск Луганской области, где также находится скопление украинских солдат.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

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