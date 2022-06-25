Белорусский УПК доработали с учетом неотвратимости наказания для «беглых»
Во втором чтении белорусские законодатели приняли проект закона «Об изменении Уголовного-процессуального кодекса».
Как прокомментировал ситуацию зампред Постоянной комиссии по нацбезопасности Александр Дубов, основные новеллы, включенные в документ, касаются института специального производства.
Обновленный Кодекс устанавливает «порядок досудебного производства и судебного рассмотрения» дел, которые возбуждены в отношении белорусов, которые находятся вне пределов страны.
В специальное производство отнесут дела возбужденные по таким составам преступлений, как преступления против мира и безопасности человечества, против государства, а также ряда иных преступлений, совершение которых влечет угрозу национальной безопасности.
По словам Дубова, принятые изменения по вопросам специального производства позволят обеспечить принцип неотвратимости уголовной ответственности, процессуальной экономии в сроках восстановления нарушенных прав потерпевших, обеспечить оперативное возмещение ущерба, причиненного преступлением, и принятие мер по специальной конфискации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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