Эмир Катара совершил первый визит в Каир после трехлетнего охлаждения отношений
Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в, сообщило представительство Египта.
Это его первый визит в Каир после возобновления отношений между двумя странами.
Лидеры обсудили укрепление связей в области энергетики и сельского хозяйства, а также углубление сотрудничества в сфере торговли и, в частности, в отношении потоков инвестиций из Катара в Египет, говорится в пресс-релизе египетского президента.
В знак улучшения отношений между двумя странами в конце марта Катар объявил, что собирается инвестировать 4,5 млрд евро в Египет, а катарский углеводородный гигант QatarEnergy подписал соглашение с американской ExxonMobil о приобретении 40 % доли в геологоразведке в Египте.
Прерванные на три года дипломатические отношения между Египтом и Катаром возобновились только в январе 2021 года в рамках закрытого примирения между Катаром и четырьмя арабскими странами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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