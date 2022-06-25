Эмир Катара совершил первый визит в Каир после трехлетнего охлаждения отношений

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в, сообщило представительство Египта.

Это его первый визит в Каир после возобновления отношений между двумя странами.

Лидеры обсудили укрепление связей в области энергетики и сельского хозяйства, а также углубление сотрудничества в сфере торговли и, в частности, в отношении потоков инвестиций из Катара в Египет, говорится в пресс-релизе египетского президента.

В знак улучшения отношений между двумя странами в конце марта Катар объявил, что собирается инвестировать 4,5 млрд евро в Египет, а катарский углеводородный гигант QatarEnergy подписал соглашение с американской ExxonMobil о приобретении 40 % доли в геологоразведке в Египте.

Прерванные на три года дипломатические отношения между Египтом и Катаром возобновились только в январе 2021 года в рамках закрытого примирения между Катаром и четырьмя арабскими странами.