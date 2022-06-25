Лукашенко: Литва фактически объявила войну России, заблокировав Калининград
Александр Лукашенко дал характеристику действиям правительства Литвы, которое запретило транзит товаров в Калининград через свою территорию.
Субботним вечером Александр Лукашенко и Владимир Путин начали переговоры в Санкт-Петербурге, в ходе которых белорусский президент резко осудил решение Вильнюса заблокировать транзит товарных грузов в Калининград.
"То же самое Литва. В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению какой-то войны. Это недопустимо в современных условиях", - утверждает Лукашенко.
Также Александр Лукашенко сообщил, что Минск "напрягает" политика Польши и Литвы, которая направлена на противостояние с Союзным государством.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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