Лукашенко: Минск готов применить оружие для защиты отечества от Бреста до Владивостока

Александр Лукашенко сообщил о готовности Минска применять вооружения для защиты национальных интересов.

Во время стартовавших сегодня питерских переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко белорусский президент сообщил о готовности армии его страны применять боевое оружие в случае экстренной необходимости защищать родину от внешних угроз.

"Я ставлю вопрос так, чтобы мы могли быть готовыми ко всему, даже к применению самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше отечество от Бреста до Владивостока. Это наша непосредственная обязанность", - заявил Лукашенко.

Также Александр Лукашенко попросил Путина предоставить зеркальный ответ на недружественную внешнюю политику Польши и Прибалтийских стран.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 