Лукашенко: Минск готов применить оружие для защиты отечества от Бреста до Владивостока
Александр Лукашенко сообщил о готовности Минска применять вооружения для защиты национальных интересов.
Во время стартовавших сегодня питерских переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко белорусский президент сообщил о готовности армии его страны применять боевое оружие в случае экстренной необходимости защищать родину от внешних угроз.
"Я ставлю вопрос так, чтобы мы могли быть готовыми ко всему, даже к применению самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше отечество от Бреста до Владивостока. Это наша непосредственная обязанность", - заявил Лукашенко.
Также Александр Лукашенко попросил Путина предоставить зеркальный ответ на недружественную внешнюю политику Польши и Прибалтийских стран.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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