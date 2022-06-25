Путин попросил Лукашенко объединиться для продажи удобрений партнёрам
Владимир Путин попросил Александра Лукашенко помочь в снабжении партнёров России и Беларуси сельскохозяйственными удобренями.
Вечером 25 июня прошли запланированные переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, приехавшим в Санкт-Петербург накануне. В начале переговоров политики принялись обсуждать продовольственную безопасность в регионе.
По словам Путина, российские и белорусские союзники должны получить необходимые объёмы сельскохозяйственных удобрений для недопущения продуктового кризиса в этих странах.
"Ну а что касается удобрений, то здесь нужно, конечно, объединить усилия для того, чтобы помочь нашим традиционным партнерам", - поделился мнением Владимир Путин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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