Путин попросил Лукашенко объединиться для продажи удобрений партнёрам

Владимир Путин попросил Александра Лукашенко помочь в снабжении партнёров России и Беларуси сельскохозяйственными удобренями.

Вечером 25 июня прошли запланированные переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, приехавшим в Санкт-Петербург накануне. В начале переговоров политики принялись обсуждать продовольственную безопасность в регионе.

По словам Путина, российские и белорусские союзники должны получить необходимые объёмы сельскохозяйственных удобрений для недопущения продуктового кризиса в этих странах.

"Ну а что касается удобрений, то здесь нужно, конечно, объединить усилия для того, чтобы помочь нашим традиционным партнерам", - поделился мнением Владимир Путин.