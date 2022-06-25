Путин: Россия поставит на мировой рынок более 50 миллионов тонн зерна

Владимир Путин заявил о готовности поставки на мировой рынок более 50 миллионов тон зерна.

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с Александром Лукашенко рассказал о том, что Россия готова поставить мировому сообществу более 50 миллионов тон зерна. Вопрос зерна сейчас стоит особенно остро, ведь из-за начинающегося дефицита зерновых заметно увеличились цены даже в развитых странах, что может привести к гуманитарному кризису по всему миру.

"В прошлом году Россия поставила 40 с лишним миллионов тонн зерновых на мировые рынки. В этом сельхозгоду, до следующего лета, мы готовы поставить, наверно, будем свыше 50 миллионов тонн", - сообщил российский лидер Путин.

Напомним, что президент Молдавии Майя Санду сегодня заявила о своих опасениях касательно того, что из-за ситуации на Украине, которая провоцирует нехватку зерновых, на мировом рынке могут значительно подняться цены на продукты питания.