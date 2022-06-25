YouTube заблокировал 500 пророссийских каналов по запросу СБ Украины
Администрация видеохостинга Youtube сообщила о блокировке порядка пятиста каналов пророссийской направленности.
Вечером 25 июня платформа Youtube опубликовала новый пресс-релиз, в которой отчиталась о блокировке около пятиста каналов, распространяющих видео, резонирующих с позицией официального правительства России.
В Youtube подчеркнули, что общая аудитория заблокированных каналов хостинга превышает количество в пятнадцать миллионов человек по всему миру.
При этом руководство компании призналось, что блокировку российских Youtube-каналов интенсифицировалась после соответствующего запроса Службы безопасности Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Фермеры рассказали, как посадить редис летом второй раз
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS