YouTube заблокировал 500 пророссийских каналов по запросу СБ Украины

Администрация видеохостинга Youtube сообщила о блокировке порядка пятиста каналов пророссийской направленности.

Вечером 25 июня платформа Youtube опубликовала новый пресс-релиз, в которой отчиталась о блокировке около пятиста каналов, распространяющих видео, резонирующих с позицией официального правительства России.

В Youtube подчеркнули, что общая аудитория заблокированных каналов хостинга превышает количество в пятнадцать миллионов человек по всему миру.

При этом руководство компании призналось, что блокировку российских Youtube-каналов интенсифицировалась после соответствующего запроса Службы безопасности Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 