YouTube заблокировал 500 пророссийских каналов по запросу СБ Украины

Администрация видеохостинга Youtube сообщила о блокировке порядка пятиста каналов пророссийской направленности.

Вечером 25 июня платформа Youtube опубликовала новый пресс-релиз, в которой отчиталась о блокировке около пятиста каналов, распространяющих видео, резонирующих с позицией официального правительства России.

В Youtube подчеркнули, что общая аудитория заблокированных каналов хостинга превышает количество в пятнадцать миллионов человек по всему миру.

При этом руководство компании призналось, что блокировку российских Youtube-каналов интенсифицировалась после соответствующего запроса Службы безопасности Украины.