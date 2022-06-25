Джон Кирби сообщил о планах США и G7 ужесточить санкции против России

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби утверждает, что США и G7 хотят увеличить санкционное давление на российское правительство.

25 июня сотрудник американского Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил о планах США и "Большой Семёрки" ввести новые санкции против России и сделать старые более строгими.

"Я думаю, что лидеры будут искать пути достижения двух целей. Продолжать привлекать господина Путина к ответу, увеличивать издержки его войны для него и его экономики при минимизации, насколько это возможно, последствий от растущих цен на нефть. для других стран, особенно на континенте, но также и по всему миру", - констатировал Кирби.

Также американская газета "Райтер" утверждает, что президент Штатов Джо Байден совместно с G7 хочет запретить импорт золота из России на Запад.