Джон Кирби сообщил о планах США и G7 ужесточить санкции против России
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби утверждает, что США и G7 хотят увеличить санкционное давление на российское правительство.
25 июня сотрудник американского Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил о планах США и "Большой Семёрки" ввести новые санкции против России и сделать старые более строгими.
"Я думаю, что лидеры будут искать пути достижения двух целей. Продолжать привлекать господина Путина к ответу, увеличивать издержки его войны для него и его экономики при минимизации, насколько это возможно, последствий от растущих цен на нефть. для других стран, особенно на континенте, но также и по всему миру", - констатировал Кирби.
Также американская газета "Райтер" утверждает, что президент Штатов Джо Байден совместно с G7 хочет запретить импорт золота из России на Запад.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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