Войска России и ЛНР освободили Северодонецк, Боровское, Сиротино и Вороново
Минобороны России рассказало об освобождении четырёх населённых пунктов в Луганской области силами армий РФ и ЛНР.
Вечером субботы Министерство обороны России провело очередной брифинг российского оборонного ведомства, сообщил о новых оперативных успехах армии РФ в ходе спецоперации на Украине. Выяснилось, что коалиция России и ЛНР освободила четыре населённых пункта на Луганщине.
По данным Минобороны РФ, союзные армии Луганской Народной республики и России полностью освободили от присутствия ВСУ Северодонецк, Вороново, Боровское и Сиротино.
Примечательно, что утром 25 июня глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал Северодонецк одной из самых сложных географических точек за всё время спецоперации на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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