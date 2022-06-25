Войска России и ЛНР освободили Северодонецк, Боровское, Сиротино и Вороново

Минобороны России рассказало об освобождении четырёх населённых пунктов в Луганской области силами армий РФ и ЛНР.

Вечером субботы Министерство обороны России провело очередной брифинг российского оборонного ведомства, сообщил о новых оперативных успехах армии РФ в ходе спецоперации на Украине. Выяснилось, что коалиция России и ЛНР освободила четыре населённых пункта на Луганщине.

По данным Минобороны РФ, союзные армии Луганской Народной республики и России полностью освободили от присутствия ВСУ Северодонецк, Вороново, Боровское и Сиротино.

Примечательно, что утром 25 июня глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал Северодонецк одной из самых сложных географических точек за всё время спецоперации на Украине.