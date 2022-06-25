ET: армия Украины на Донбассе не умеет использовать западное оружие

Газета Economic Times сообщила о неумении украинских солдат использовать поставляемое Западом оружие.

25 июня новостное агентство Economic Times сообщила, что вооружённые силы Украину сталкиваются с существенными трудностями на Донбассе из-за низкой военной квалификации личного состава.

По данным журнала Economic Times, среди украинской армии лишь незначительное количество солдат умеют обращаться с современными вооружениями образца НАТО.

При этом журналисты ET подчёркивают, что западное оружие поставляется Киеву в большом количестве, однако представители ВСУ предпочитают советские и отечественные образцы, которых зачастую недостаточно.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

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