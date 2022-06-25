Слуцкий обвинил НАТО в попытке сорвать переговоры между РФ и Украиной

Глава российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что администрация НАТО злонамеренно срывает переговоры между Украиной и Россией.

Вечером 25 июня Леонид Слуцкий заявил, что государства-члены Североатлантического альянса злонамеренно саботируют российско-украинские переговоры с начала военной спецоперации на Украине.

"В НАТО выступают за переговоры, но делают все, чтобы они не состоялись! Военная поддержка Украины воспринимается киевским режимом как индульгенция - из западного оружия убивают мирных жителей и совершаются военные преступления, а в Брюсселе лишь раздают тем временем статусы членов в ЕС", - поделился мнением Слуцкий.

Примечательно, что утром субботы генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что боевые действия на Украине закончатся переговорами с Россией.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 