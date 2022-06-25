Слуцкий обвинил НАТО в попытке сорвать переговоры между РФ и Украиной
Глава российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что администрация НАТО злонамеренно срывает переговоры между Украиной и Россией.
Вечером 25 июня Леонид Слуцкий заявил, что государства-члены Североатлантического альянса злонамеренно саботируют российско-украинские переговоры с начала военной спецоперации на Украине.
"В НАТО выступают за переговоры, но делают все, чтобы они не состоялись! Военная поддержка Украины воспринимается киевским режимом как индульгенция - из западного оружия убивают мирных жителей и совершаются военные преступления, а в Брюсселе лишь раздают тем временем статусы членов в ЕС", - поделился мнением Слуцкий.
Примечательно, что утром субботы генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что боевые действия на Украине закончатся переговорами с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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