Глава российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что администрация НАТО злонамеренно срывает переговоры между Украиной и Россией.

Вечером 25 июня Леонид Слуцкий заявил, что государства-члены Североатлантического альянса злонамеренно саботируют российско-украинские переговоры с начала военной спецоперации на Украине.

"В НАТО выступают за переговоры, но делают все, чтобы они не состоялись! Военная поддержка Украины воспринимается киевским режимом как индульгенция - из западного оружия убивают мирных жителей и совершаются военные преступления, а в Брюсселе лишь раздают тем временем статусы членов в ЕС", - поделился мнением Слуцкий.

Примечательно, что утром субботы генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что боевые действия на Украине закончатся переговорами с Россией.