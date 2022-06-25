Минобороны РФ предупредило о готовящемся подрыве дамбы на Кураховском водохранилище в ДНР

В очередной раз киевские власти намерены использовать провокацию с целью обвинения российских военных в преступлениях против мирного населения.

Как сообщили в МО РФ, в Курахово ВСУ готовит диверсию, в результате которой будет подорвана дамба водохранилища.

Ранее саперы ВСУ заминировали этот объект и подготовили его к разрушению.

«В результате совершения этой циничной акции в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия», сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве сочли необходимым в этой связи предупредить мировое сообщество о готовящейся провокации и очередной попытке киевского режима провести дезинформационную кампанию с целью нанести ущерб репутации ВС России.