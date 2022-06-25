В Ираке трижды за трое суток обстреляли газовый комплекс, принадлежащий компании из ОАЭ
Ракета упала в субботу рядом с газовым комплексом на севере Ирака, сообщили нам местные чиновники.
Это уже третья за 72 часа атака на комплекс. Разрушений и материального ущерба обстрел не принес.
Атака была нацелена на газовый комплекс Кор-Мор, который принадлежит энергетической компании Dana Gas в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил AFP глава района Кадр-Карам, Седик Мохаммед.
Газовое месторождение расположено между городами Киркук и Сулеймания, на территории, находящейся в ведении властей автономного района Курдистан Ирака.
«Ракета (типа «Катюша») упала примерно в 500 метрах от комплекса. Это не привело к травмам и не повредило установки», — сказал г-н Мохаммед.
Антитеррористические службы провинции Сулеймания в Курдистане Ирака подтвердили в пресс-релизе, что жертв и повреждений нет.
В среду и пятницу по одному и тому же газовому комплексу были нанесены два невостребованных ракетных удара, опять же без причинения телесных повреждений и материального ущерба.
В последние недели объекты добычи углеводородов, расположенные в иракском Курдистане, подверглись ракетным обстрелам, ответственность за которые никто не заявлял.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
Опытные огородники объяснили, как ухаживать за малиной в июне, чтобы ягод было много
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS