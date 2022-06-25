Pfizer/Biontech представили новые данные об адаптированной коронавирусной вакцине

По словам производителей, две новые вакцины от Pfizer/Biontech, адаптированные к сублинии омикрон, добились хороших результатов в клинических исследованиях.

Речь идет об использовании вакцины в качестве бустерной, объявили компании в субботу.

Следует отметить, что новые вакцины адаптированы к сублинии омикрон ВА.1 и результаты, которые были опубликованы, относятся в первую очередь к защите от этой сублинии.

Представитель Biontech заявила, что пока не опубликовано никаких данных о том, как адаптированные вакцины ведут себя против существующих в настоящее время сублиний, таких как BA.4 и BA.5.

Одна из тестируемых в настоящее время вакцин состоит только из компонентов, адаптированных к ВА.1, другая представляет собой смесь адаптированного и существующего агента.

Согласно заявлению, у пациентов, которые получили адаптированную вакцину в качестве бустерной дозы, затем были «значительно более высокие реакции нейтрализующих антител» против сублинии омикрон BA.1, чем с предыдущей вакциной Biontech/Pfizer.

Всего в исследовании приняли участие 1234 человека в возрасте 56 лет и старше.

Предварительные лабораторные исследования показали, что обе адаптированные вакцины могут также элиминировать сублинии ВА.4 и ВА.5, хотя и в меньшей степени, чем ВА.1.

«Pfizer и Biontech соберут данные для дальнейшего изучения вариантов Omicron BA.4/BA.5 в ближайшие недели», пообещали производители.