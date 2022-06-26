Германия хочет использовать газопровод «Северный поток-2» для других целей

Правительство Германии изучает возможность изменения частей газопровода «Северный поток-2» таким образом, чтобы его можно было соединить с терминалом сжиженного природного газа на побережье Балтийского моря.

По информации издания Der Spiegel, немецкие власти могут экспроприировать часть трубопроводной системы, проходящей по территории Германии.

В ответ на эту информацию российская сторона уже заявила, что при совершении Германии таких действий вопрос будет решаться через юристов.

Компания «Газпром» завершила строительство газопровода «Северный поток-2» в конце прошлого года. С его помощью планировалось удвоить поток российского газа в Германию, но магистраль до сих пор не используется.

Канцлер Германии Олаф Шольц официально заявил, что «Северный поток-2» не будет работать из-за ситуации на Украине.

В течение нескольких недель поставки природного газа из России сокращались. Сейчас Германия ищет возможность использовать сжиженный природный газ, купленный на мировом спотовом рынке.

Для этого уже зафрахтованы четыре специализированных перевозчика, которые могут подавать газ в наземные трубопроводы.

От российского трубопроводного газа особенно сильно зависят восток и юг Германии. При этом сообщается о возможности перепрофилирования береговых трубопроводов «Северного потока-2», по которым должен был поступать газ.