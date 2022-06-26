Китай назвал конфликт на Украине тревожным для человечества
Китайский лидер Си Цзиньпин считает, что ситуация на Украине является тревожной для всего человечества. При этом его страна по-прежнему заявляет о нейтральной позиции.
Си Цзиньпин отметил, что многие страны столкнутся с трудностями в обеспечении безопасности, если будут слепо верить в свою силу и расширять военные союзы. Такое заявление он сделал на виртуальном бизнес-форуме стран БРИКС.
Ранее китайский лидер называл введение санкций обоюдоострым мечом и бумерангом. Он говорил, что мировое сообщество страдает от политизации и превращения глобальных экономических тенденций в оружие.
Цзиньпин отметил, что Китай будет стремиться сократить ущерб международным цепочкам поставок на фоне пандемии COVID-19 и жестокой политики блокировок.
Внешняя политика Китая, стремление к доминированию на мировых рынках вызывают недовольство в США и Европе.
В последнее время все чаще звучат призывы заменить китайских поставщиков, сократить зависимость от китайской экономики.
Си Цзиньпин призвал страны вместе работать над этими вопросами. Он сказал, что попытки построить небольшой двор с высокими стенами никому не интересны.
Он также подчеркнул, что для развития производительных сил необходима экономическая глобализация.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
Опытные огородники объяснили, как ухаживать за малиной в июне, чтобы ягод было много
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS