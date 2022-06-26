Китай назвал конфликт на Украине тревожным для человечества

Китайский лидер Си Цзиньпин считает, что ситуация на Украине является тревожной для всего человечества. При этом его страна по-прежнему заявляет о нейтральной позиции.

Си Цзиньпин отметил, что многие страны столкнутся с трудностями в обеспечении безопасности, если будут слепо верить в свою силу и расширять военные союзы. Такое заявление он сделал на виртуальном бизнес-форуме стран БРИКС.

Ранее китайский лидер называл введение санкций обоюдоострым мечом и бумерангом. Он говорил, что мировое сообщество страдает от политизации и превращения глобальных экономических тенденций в оружие.

Цзиньпин отметил, что Китай будет стремиться сократить ущерб международным цепочкам поставок на фоне пандемии COVID-19 и жестокой политики блокировок.

Внешняя политика Китая, стремление к доминированию на мировых рынках вызывают недовольство в США и Европе.

В последнее время все чаще звучат призывы заменить китайских поставщиков, сократить зависимость от китайской экономики.

Си Цзиньпин призвал страны вместе работать над этими вопросами. Он сказал, что попытки построить небольшой двор с высокими стенами никому не интересны.

Он также подчеркнул, что для развития производительных сил необходима экономическая глобализация.