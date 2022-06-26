Дачники рассказали, как избавиться от вишневой мухи

Вредитель, которого называют "вишневой плодовой мухой" или просто "вишневой мухой", представляет собой крошечную мушку, откладывающую яйца на созревающие плоды вишни, абрикоса, черешни и жимолости.

Вишневая муха – опасный вредитель, она поражает плоды не только вишни или черешни, но и жимолости, абрикоса, персика, барбариса. Насекомое обитает в Средней Азии, Сибири, Европе и наносит огромный ущерб урожаю ягод. Личинки вишневой пестрокрылой мухи питаются мякотью плодов, которые становятся непригодными к употреблению.

Почему черешня созревает червивой?

Вредоносные насекомые — большая проблема для плодовых деревьев. Если в плодах черешни вы заметили мелких белых червяков, виной тому вишневая муха. Опасный вредитель способен в короткие сроки полностью лишить долгожданного урожая.

Развитое обоняние позволяет вредоносному насекомому успешно перемещаться на большие расстояния. Таким образом, муха попадает с участка на участок.

Основная сложность состоит в том, чтобы вовремя заметить присутствие вредителя. На начальном этапе на плодах появляются едва заметные черные точки. Это и есть места проколов для откладывания яиц.

Зеленые плоды при этом не могут созреть, а спелые просто загнивают. Благоприятным условием для размножения мухи считается теплый климат. Важно как можно скорее начать борьбу с вредителем. В противном случае весь урожай будет не пригоден для употребления в пищу.

Вишневая муха демонстрирует высокую выживаемость, поэтому справиться с ней чаще всего помогают только сильно действующие средства инсектицидной группы.

Чем опрыскать зараженные деревья?

Эффективные методы борьбы стоит выбирать в зависимости от сезона и масштаба проблемы. Самый стойкий эффект показывают химические препараты. Однако с такими средствами стоит работать очень аккуратно, строго соблюдая инструкцию, потому как препараты очень токсичны.

Среди популярных и проверенных химических средств можно выбрать: «фазис», «искру», «актару», или «молнию».

Подобные препараты способны воздействовать на пищеварительную или нервную систему вредителя, приводя к его гибели.

Учитывая тот факт, что живучая муха может быстро адаптироваться к обработкам, стоит чередовать применение разных препаратов.

Некоторые садоводы категорически не хотят применять химию на своем участке. В таком случае можно обратиться к народным рецептам. Неплохой результат показывает применение двух смесей:

Табачно-мыльный раствор. Для приготовления рабочего состава необходимо килограмм табачной пыли развести в 10 литрах горячей воды и дать настояться в течение суток. После раствор нужно довести до кипения и прокипятить 30 минут.

После этого в раствор нужно ввести стружку хозяйственного мыла. На указанный объем понадобится до 40 грамм мыла. Готовый состав нужно развести водой в соотношении 1:2 и выполнить опрыскивание деревьев.

Хвойный раствор. Подберите большую емкость (удобно использовать бочку) и заполните ее сосновой хвоей, после чего залейте кипятком. Проварить смесь нужно в течение получаса. После раствор необходимо процедить о обработать зараженные растения.

Когда обрабатывать черешню от вишневой мухи?

Чтобы минимизировать риск распространения вредителя, желательно проводить обработку в три этапа:

Первую обработку стоит выполнять сразу после таяния снегового покрова, пока почки на деревьях еще не набухли. На данном этапе можно эффективно уничтожать куколок вредителя.

Повторная обработка потребуется на этапе цветения. В это время муха уже начинает летать и активно проявлять себя.

Третью обработку важно провести перед началом созревания плодов.

Для последней обработки нужны более щадящие препараты, нежели для первых двух. В этот период лучше отдавать предпочтение биопрепаратам. Обратите внимание на «бикол» или «гаупсин».

Когда черешня начинает плодоносить, важно успеть провести обработку минимум за три недели до сбора урожая.

Если вы будете внимательно следить за состоянием своих плодовых деревьев и вовремя выполнять профилактические обработки, то сможете вырастить качественный урожай черешни без вредителей.