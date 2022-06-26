Дачники рассказали, чем удобрять розы для пышного цветения

Даже самый скромный сад цветущая роза украсит своим великолепием. Многие не решаются выращивать розы самостоятельно, так как думают, что уход за розами сложный.

Специалисты уверенно утверждают, что в средней полосе России куст розы способен расти и полноценно цвести 25–30 лет. Есть некоторые данные и о сорокалетних растениях (в частности, такие описаны в Волгограде).

Для формирования побегов, листьев, бутонов требуется немало питательных веществ, которые выносятся из земли. Она, какой бы плодородной ни была сначала, за долгий период жизни этой культуры постепенно оскудевает, лишаясь гумуса и нужных минеральных соединений.

Общее описание и характеристики:

Сульфат магния еще известен под названием сернокислый магний или магнезия. На внешний вид средство выглядит как порошок белого цвета. Вещество отлично растворяется в воде. В своем составе удобрение содержит магний и серу. Процентное содержание — 16 и 13%, соответственно.

Сульфат магния можно также найти в гранулированном формате. В таком варианте концентрация питательных веществ более высокая.

Магний и сера играют важную роль для здорового развития декоративных растений и других культур:

Магний необходим для правильного протекания процессов фотосинтеза и поддержания обменных процессов в тканях растений. Кроме того, именно магний помогает корневой системе лучше усваивать влагу.

Сера также необходима для поддержания нормального протекания обменных процессов.

Сульфат магния не работает без воды. Если вы используете удобрение в гранулированной форме, требуется обильный полив.

Плюсы и минусы удобрения:

Положительное действие сульфата магния на садовые розы доказано огромным количеством отзывов. Удобрение помогает цветам проще и быстрее усваивать другие важные элементы, такие как кальций и фосфор.

Среди главных позитивных особенностей применения сульфата магния я бы отметил:

Листовые пластины приобретают более сочный зеленый цвет.

Цветение более интенсивное, а бутоны более крепкие.

Удобрение обеспечивает растения сильной и выносливой корневой системой.

Лепестки приобретают более яркую окраску.

Повышается природный иммунитет растений, позволяющий им успешно сопротивляться заболеваниям и атакам вредителей.

Как и другие удобрения, сульфат магния будет полезен только в том случае, если применять его правильно. При несоблюдении рекомендованной дозировки можно нанести вред не только цветам, но и почве. Для восстановления потребуется немало времени.

Как применять сульфат магния для роз?

Удобрение рекомендовано к применению на грунтах любого типа, поэтому его можно назвать универсальным. Особенную потребность в сульфате магния испытывают розы, произрастающие на песчаных или супесчаных грунтах, а также почвах с повышенным показателем кислотности.

Подкармливать розы сульфатом магния благоприятно с марта по апрель. Чтобы розы быстрее отошли от зимних холодов, удобрение можно применять вместе с азотными подкормками. Лично я предпочитаю распределять удобрение по участку, а после перекапывать почву.

На протяжении летнего сезона удобрение хорошо влияет на розовые побеги и способствует благополучному формированию бутонов.

Магнезию можно вносить и в осенний период. В это время предпочтительно использовать удобрение в чистом виде. Затем можно добавить минеральные комплексы и тщательно перекопать грунт. В течение холодного времени года, пока разы будут в состоянии покоя, полностью растворятся, насыщая грунт необходимыми питательными элементами.

Если на вашем участке слишком кислые грунты, лучше сначала скорректировать этот показатель при помощи известкования. Так соли удобрения усвоятся гораздо лучше.

Для полива взрослых растений и готовлю рабочий раствор, разводя 80 грамм средства в пяти литрах воды.