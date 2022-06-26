Дачники рассказали о правильном сборе красной смородины

Красная смородина имеет много достоинств. Она устойчива к весенним заморозкам, засухоустойчива, мало подвержена наиболее опасным болезням и вредителям, долговечна.

Равномерность созревания ягод я определяю по цветению кустов. Если оно было долгим, то и ягоды будут созревать постепенно. Иногда этот процесс затягивается на несколько недель. В таком случае урожай собираю не за раз, а по мере созревания ягоды.

Если же кусты цветут одновременно (все соцветия образуются примерно в одно время, цветение не продолжительно), стало быть, и время созревания ягод не затянется. В этом случае обираю с них ягоды единовременно. А потом отдельно образующиеся ягодки обрываю просто так, полакомиться.

К осыпанию ягоды красной смородины, в отличие от черной, не склонны. Висеть в гроздьях они могут долго. Степень спелости ягод определяю по их цвету. Причем, как заметил, покраснение плодов вовсе не означает зрелости.

На вкус они еще остаются кислыми, тогда как зрелые плоды имеют кисло-сладкий привкус. Если сладости в них не ощущается, значит, собирать их пока еще рано.

А вот когда ягодки обретут этот свой неповторимый кисло-сладки вкус, станут на ощупь мягкими, при нажатии раздавливаются, значит, они созрели и их можно собирать.

Иногда собираю и недозревшую ягоду (если предполагаю хранить ее в холодильнике). При обычной низкой температуре внутри него смородина вполне может храниться до 2-х месяцев, и при этом дозреет.

Задача эта кропотливая, но приятная. При этом я стараюсь придерживаться следующих правил:

собираю урожай ранним утром или вечером, перед заходом солнца, чтобы на ней не было утренней или вечерней росы;

ягоды не обрываю по отдельности, а беру на веточках (так они будут храниться намного дольше);

не осуществляю сбор ягод после дождя, когда они еще влажные;

аккуратно укладываю ягоды в корзинку, распределяя их равномерными слоями (чтобы они не повредились под собственным весом).

Использую при сборе ягод и некоторые хитрости:

раскладываю под кустом белую пленку, чтобы отдельно осыпавшиеся ягодки были на ней заметны;

гроздья не обрываю рукой, а срезаю при помощи секатора (потерь при этом гораздо меньше);

после сбора урожая перебираю его, выбирая из ягод различный растительный мусор и подгнившие ягоды;

если планирую консервация, то ягоды мою, помещая их в тазик с водой, а потом просушиваю в электросушилке под потоком холодного воздуха или на солнце, каждые 2 часа переворачивая слои;

ягоды отделяю от веток только непосредственно перед использованием;

если ягод много, для ускорения работы по их сбору использую редкозубую расческу;

для закатки банок использую исключительно лакированные или стеклянные крышки, поскольку обычная жестянка при контакте с ягодой окисляется;

при размораживании заготовок не выкладываю их сразу на стол, а сначала помещаю в холодильник, где процесс оттаивания будет идти постепенно (иначе ягода просто потечет).

Хранение:

Храню ягоды в холодильнике, упаковав их в полиэтиленовые пакетики с вентиляционными дырочками. Кладу их на нижнюю полку, в выдвижном ящике для овощей и фруктов.

Но часть их и замораживаю на длительное хранение, перемешав с сахарным песком. Очень вкусно! Иногда добавляю к ней и лимонную цедру.

Еще дольше ягоды красной смородины хранятся в сушеном виде. При этом, правда, они теряют ряд своих полезных для человеческого организма веществ. Сушу я ее в упомянутой выше электросушилке, выставив на той температуру 50-55 °C.

Сначала даю ей поработать вхолостую, прогреваясь, минут 10. Затем выкладываю ягоды в один слой на поддоны, периодически меня их местами. Общий процесс сушки при умеренной температуре по времени занимает примерно двое суток.