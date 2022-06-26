Дачники рассказали о правильном сборе и хранении черной смородины

Смородина — это наиболее любимая ягода у садоводов и огородников. На дачных участках часто выращивают красные, белые, черные сорта смородины.

Сроки сбора смородины во многом определяются принадлежностью к тому или иному сорту. Также важно учитывать место, где выращиваются ягоды.

Как понять что ягоды созрели?

Снимать с куста черную смородину стоит только в степени полной зрелости. Если ягоды недостаточно спелые, они будут кислыми и жесткими.

Собирать ягоды стоит только тогда, когда их цвет стал насыщенно-черным, иногда с жемчужно-фиолетовым отливом. Кисти кустарника в степени зрелости изменяют оттенок с зеленого на коричневый. Спелые плоды без усилий отделяются от плодоножки.

Некоторые садоводы оценивают зрелость ягод по характеру поверхности кожуры: матовая она или глянцевая. Однако такой подход неправильный, потому что внешний вид кожуры обусловлен сортовой принадлежностью.

Многие задаются вопросом: можно ли снимать недозрелые ягоды? Ответ положительный, однако вкусовые характеристики при этом оставляют желать лучшего. Кроме того, зеленый урожай не годится для приготовления зимних заготовок.

Сбор еще зеленых ягод логично осуществлять только в случае необходимости транспортировки. В прохладном месте ягоды могут дозреть самостоятельно в течение недели.

Время сбора урожая смородины:

Конкретные сроки всегда будут зависеть от характеристик сорта, который вы посадили. Есть ранние сорта, среднеспелые и поздние.

Ранние сорта дадут урожай уже к середине первого летнего месяца. Такую смородину рекомендовано выращивать в южных широтах. В более суровом климате это бессмысленно.

Чаще всего садоводы отдают предпочтение среднеспелым сортам. Цветет такая смородина, начиная с середины мая. Ближе к концу июля можно собрать урожай спелых ягод.

Поздние сорта зацветут на неделю позже, чем представители среднеспелых видов. Такую смородину логично выращивать в более северных регионах, где даже в первых числах июня сохраняется риск возвратных заморозков. Урожай поздней смородины можно ожидать в августе.

Как правильно собрать урожай?

В отличие от красных и белых разновидностей, ягоды черной смородины созревают неравномерно. Поэтому не стоит спешить собрать весь урожай с куста за один раз. Снимать плоды стоит, когда больший объем ягод полностью созреет.

Однако и передерживать урожай на кустах не стоит: перезревшие ягоды будут осыпаться на землю и лопаться от дождя.

Бытует мнение, что смородину снимать стоит вместе с кистями, иначе ягоды помнутся и сок вытечет. Это вовсе не так. Лучше аккуратно отделять каждую ягоду от плодоножки. Собранный урожай желательно как можно скорее отправить в прохладное место.

Готовим смородину к долгому хранению:

Ягоды после сбора нужно быстро употребить в пищу или подготовить для дальнейшей переработки. Спелая смородина сохраняет свою внешнюю привлекательность не больше пяти суток, если она храниться в холодильнике. В обычных условиях этот срок уменьшается до одного дня.

Перед приготовлением заготовок ягоды нужно отделить от листьев, перебрать и удалить подгнившие плоды, очистить от любого мусора.

Отобранные ягоды нужно пересыпать в глубокую миску и залить холодной водой. Такая процедура поможет избавиться от мелких частиц мусора, которые просто всплывут на поверхность.

Если на некоторых ягодах остались плодоножки, они никак не повлияют на вкусовые качества и длительность хранения заготовок.

Как правильно хранить ягоды?

Чтобы как можно дольше наслаждаться урожаем сочных и полезных ягод, можно прибегнуть к одному из популярных способов хранения.

Заморозка — один из самых часто используемых вариантов. Сухие ягоды нужно просто расфасовать по специальным пакетам для заморозки и отправить в морозильную камеру. Причем чем ниже будет температура, тем дольше сохранится смородина.

Помимо заморозки ягоды можно высушить на солнце или сквозняке, а затем отправить на хранение в стеклянную банку.

Сбор и переработка смородины — довольно трудоемкий процесс. Однако если вы подойдете к нему ответственно, сможете долгое время наслаждаться вкусом сочных ягод.