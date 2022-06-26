CDC рассказали о новую информацию о способах передачи обезьяньей оспы
Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают, что у них есть доказательства местной передачи оспы обезьян.
Во время заседания специальной группы доктор Агам Рао сообщил, что люди заражаются не только во время выездов за границу.
Чаще случаи заражения фиксируются у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Но есть случаи и среди женщин.
В CDC также поступали данные о заражениях среди членов семьи и при близком контакте. Это происходит через общее совместное белье и полотенца.
Ранее центры рекомендовали к использованию вакцину от оспы обезьян Jynneos от Bavarian Nordic. Используется также препарат ACAM2000 от Emergent BioSolutions .
В Нью-Йорке открылась специализированная клиника вакцинации препаратом Jynneos для людей, которые входят в группу риска.
Зафиксировано несколько случаев сердечных заболеваний после вакцинации ACAM2000. По Jynneos таких данных нет.
Вместе с тем количество Jynneos ограничено, поэтому власти сейчас думают, как лучше распорядиться имеющимися запасами.
Опубликовано: Светлана Репина
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