CDC рассказали о новую информацию о способах передачи обезьяньей оспы

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают, что у них есть доказательства местной передачи оспы обезьян.

Во время заседания специальной группы доктор Агам Рао сообщил, что люди заражаются не только во время выездов за границу.

Чаще случаи заражения фиксируются у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Но есть случаи и среди женщин.

В CDC также поступали данные о заражениях среди членов семьи и при близком контакте. Это происходит через общее совместное белье и полотенца.

Ранее центры рекомендовали к использованию вакцину от оспы обезьян Jynneos от Bavarian Nordic. Используется также препарат ACAM2000 от Emergent BioSolutions .

В Нью-Йорке открылась специализированная клиника вакцинации препаратом Jynneos для людей, которые входят в группу риска.

Зафиксировано несколько случаев сердечных заболеваний после вакцинации ACAM2000. По Jynneos таких данных нет.

Вместе с тем количество Jynneos ограничено, поэтому власти сейчас думают, как лучше распорядиться имеющимися запасами.