Дачники рассказали, как стоит обрезать пионы и ирисы после цветения
Несмотря на то, что пион довольно неприхотливое растение, не у всех он проявляет себя во всей красе – не всегда пышно цветет, или вообще на нем бываем мало бутонов.
Срок обрезки ирисов и пионов:
У ирисов отцветшие побеги обрезаю сразу, так как выглядят они непрезентабельно и к тому же ослабляют растение. Некоторые сорта могут повторить процесс цветения, если их обрезать. В противном случае растение отдаст все силы на формирование семян и вновь не зацветет.
Пионы, напротив, не обрезаю сразу. Это может нарушить фотосинтез.
Выбор времени для обрезки:
Для обрезания цветов необходимо выбрать правильное время, чтобы они смогли пережить зиму благополучно, а в следующем году снова радовали пышным цветением.
Пионы:
После цветения эти растения создают новые почки, поэтому я не вмешиваюсь в процесс, чтобы его не нарушить. В это время удаляю только увядшие цветы. Обрезаю пионы осенью после первых заморозков, когда листва ляжет на землю.
Для чего обрезать ирисы:
в засыхающей листве могут устроиться на зимовку зимовать вредители;
сорта, подлежащие укрытию, проще защитить от морозов;
это предохраняет от загнивания растений.
После окончания цветения ирисов цветоносы удаляю сразу, оставляя пенек в 2 см. В это же время обрезаю больные и пожелтевшие листья. Здоровые листья оставляю до осени, чтобы в них накопились питательные вещества, которые поступают к корневищам.
Срезаю листву и стебель недели за две до заморозков в виде конуса. Это предохранит растение от скопления воды на поверхности. Оставляю 15 см от земли, это оптимальная высота. Ранняя обрезка ослабляет растение, оно может вымерзнуть.
Как я готовлю пионы к зиме после обрезки:
присыпаю золой места срезов и поверхность почвы для насыщения калием и обеззараживания почвы;
укрываю торфом или перегноем для защиты от холодов и сохранения влаги;
рыхлю землю возле кустов;
вношу калийные и фосфорные удобрения.
Обычно осенью идут дожди, поэтому удобрения вношу в сухом виде, чтобы излишне не увлажнять грунт.
Ирисы нуждаются в таких мероприятиях после обрезки:
рыхление почвы;
внесение калийно-фосфорного питания;
мульчирование хвоей, опавшей листвой, соломой, лапником от холодов;
Профилактика болезней пионов и ирисов:
При покупке некачественного посадочного материала можно в дальнейшем на пионах обнаружить вирусное заболевание. Старые известные сорта к ним устойчивы. А вот новые гибриды болеют часто.
Ирисы тоже подвержены таким болезням, которые провоцируют их увядание и задержку развития.
От вирусов лечения нет. Обнаружив первые признаки заболевания, я выкапываю растения и сжигаю.
Профилактикой может стать посадка разных сортов на удалении друг от друга, чтобы вирус не имел возможности распространиться дальше.
Довольно часто пионы и ирисы поражаются грибковыми заболеваниями. Для их профилактики я практикую это:
поливаю в меру;
использую качественный посадочный материал;
не применяю для подкормки свежий навоз:
борюсь с насекомыми-разносчиками болезней.
Правильная и своевременно проведенная обрезка пионов и ирисов помогает цветам перезимовать без ущерба, накопить силы для цветения в следующем году и порадовать прекрасным видом.
Опубликовано: Ангелина Крент
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