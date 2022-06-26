Дачники рассказали, как стоит обрезать пионы и ирисы после цветения

Несмотря на то, что пион довольно неприхотливое растение, не у всех он проявляет себя во всей красе – не всегда пышно цветет, или вообще на нем бываем мало бутонов.

Срок обрезки ирисов и пионов:

У ирисов отцветшие побеги обрезаю сразу, так как выглядят они непрезентабельно и к тому же ослабляют растение. Некоторые сорта могут повторить процесс цветения, если их обрезать. В противном случае растение отдаст все силы на формирование семян и вновь не зацветет.

Пионы, напротив, не обрезаю сразу. Это может нарушить фотосинтез.

Выбор времени для обрезки:

Для обрезания цветов необходимо выбрать правильное время, чтобы они смогли пережить зиму благополучно, а в следующем году снова радовали пышным цветением.

Пионы:

После цветения эти растения создают новые почки, поэтому я не вмешиваюсь в процесс, чтобы его не нарушить. В это время удаляю только увядшие цветы. Обрезаю пионы осенью после первых заморозков, когда листва ляжет на землю.

Для чего обрезать ирисы:

в засыхающей листве могут устроиться на зимовку зимовать вредители;

сорта, подлежащие укрытию, проще защитить от морозов;

это предохраняет от загнивания растений.

После окончания цветения ирисов цветоносы удаляю сразу, оставляя пенек в 2 см. В это же время обрезаю больные и пожелтевшие листья. Здоровые листья оставляю до осени, чтобы в них накопились питательные вещества, которые поступают к корневищам.

Срезаю листву и стебель недели за две до заморозков в виде конуса. Это предохранит растение от скопления воды на поверхности. Оставляю 15 см от земли, это оптимальная высота. Ранняя обрезка ослабляет растение, оно может вымерзнуть.

Как я готовлю пионы к зиме после обрезки:

присыпаю золой места срезов и поверхность почвы для насыщения калием и обеззараживания почвы;

укрываю торфом или перегноем для защиты от холодов и сохранения влаги;

рыхлю землю возле кустов;

вношу калийные и фосфорные удобрения.

Обычно осенью идут дожди, поэтому удобрения вношу в сухом виде, чтобы излишне не увлажнять грунт.

Ирисы нуждаются в таких мероприятиях после обрезки:

рыхление почвы;

внесение калийно-фосфорного питания;

мульчирование хвоей, опавшей листвой, соломой, лапником от холодов;

Профилактика болезней пионов и ирисов:

При покупке некачественного посадочного материала можно в дальнейшем на пионах обнаружить вирусное заболевание. Старые известные сорта к ним устойчивы. А вот новые гибриды болеют часто.

Ирисы тоже подвержены таким болезням, которые провоцируют их увядание и задержку развития.

От вирусов лечения нет. Обнаружив первые признаки заболевания, я выкапываю растения и сжигаю.

Профилактикой может стать посадка разных сортов на удалении друг от друга, чтобы вирус не имел возможности распространиться дальше.

Довольно часто пионы и ирисы поражаются грибковыми заболеваниями. Для их профилактики я практикую это:

поливаю в меру;

использую качественный посадочный материал;

не применяю для подкормки свежий навоз:

борюсь с насекомыми-разносчиками болезней.

Правильная и своевременно проведенная обрезка пионов и ирисов помогает цветам перезимовать без ущерба, накопить силы для цветения в следующем году и порадовать прекрасным видом.