Дачники рассказали, как избавиться от сорняков

Даже несколько одуванчиков способны испортить внешний вид газона. Что уж говорить о зарослях сорняков, за которыми и травы не видно.

Уход за газоном требует меньше сил и времени, чем, например, за клумбой или альпийской горкой. Но все, кто решил создать красивое место для отдыха, скоро убеждаются, что поддерживать его в идеальном порядке вовсе не так легко.

Дачникам, которые решили засадить свободное пространство газоном, нужно набраться терпения, чтобы привести его действительно в аккуратный и красивый вид.

Газон могут испортить:

одуванчики;

лебеда;

клевер;

подорожник;

мятлик однолетний;

лебеда;

вьюнок;

мокрица;

черноголовка;

повилика.

Сорняки портят внешний вид газона, мешают расти культурным травам, в них прячутся вредители и разносчики грибковых заболеваний. Специалисты пока не нашли универсального средства, которое бы помогло раз и навсегда избавиться от сорных растений, так как они довольно живучи. Я расскажу несколько способов, которыми пользуюсь сам.

Ручная прополка:

Если сорняков не так много, то от них можно избавиться вручную — скашивание даст лишь временный результат, уничтожать растения нужно вместе с корнями, это будет намного эффективнее.

Для этого подойдут тяпка, острый нож или садовая вилка. С ползучими растениями можно бороться при помощи грабель. Конечно, есть специальные приспособления, но они стоят довольно дорого и нужно уметь с ними обращаться.

Гербициды:

Помогут, если участок весь зарос сорными травами. Сплошное действие оказывают гербициды первой группы, их лучше всего использовать перед засеванием газона. Я беру «Спрут Экстра». Сплошное действие у «Газонтрела», «Хакера», «Миура», «Лонгана» и других.

Они за короткое время помогают избавиться от сорных трав. Лучше использовать такие средства весной или в начале лета, перед процедурой рекомендую подстричь газон. После обработки сорняки отомрут вместе с корнями, однако обработку стоит повторить, если растения окажутся особо живучими.

Не забывайте, что это яды, поэтому не пускайте на лужайку детей и домашних животных несколько дней. Об этом должно быть указано в инструкции.

Народные средства:

Если не хотите использовать химию, то есть и народные средства, которые будут действовать ничуть не хуже покупных смесей, после обработки не придется выжидать время, когда газон станет безопасным.

Уксус с солью в пропорции 5:2 (в столовых ложках) развести в 1 литре горячей воды, дождаться, пока смесь остынет и полить участок.

Уксус с лимонной кислотой развести в воде в соотношении 3 к 1 и обработать сорные травы. Для этого лучше брать 6 или 9%-й уксус.

Обычная соль также помогает бороться с сорняками, но нужно обработать каждое растение, насыпьте на них по одной столовой ложке соли и через некоторое время они погибнут.

Можно полить растения медицинским спиртом или соляной кислотой. Спирт перед поливом нужно развести водой 1 к 10 и выполнить точечную поливку. И не забывайте про перчатки и защиту органов дыхания.

Трава:

Газонная трава, которой засевается участок, может стать причиной уничтожения сорняков. Она дает плотные корни, которые не дадут пробиваться посторонним растениям. Можно засадить участок микроклевером, красной овсяницей, побегоносной полевицей, луговым мятликом.

Перед посевом я хорошо уплотняю почву, равномерно засыпаю участок семенами и прикрываю соломой до первых всходов, она отлично помогает сохранять влагу. Когда растения взойдут, даю им разрастись, а только потом подстригаю.

Одуванчики:

Это отдельный вид сорняков, с которыми сложнее всего бороться. Они очень живучи, их корни достигают до 60 сантиметров в глубину. Избавиться от одуванчиков на газоне полностью практически невозможно, но можно существенно сократить их численность — проливать кипятком или прижигать паяльной лампой.

Уничтожать сорняки проще, если делать это регулярно, а не дожидаться, пока участок весь покроется ими. Если давно не было дождя, то лучше поливать газон, чтобы трава активно росла и не давала пробиться нежелательным растениям. Одиночные сорняки нужно аккуратно удалить и выбросить подальше от грядок, чтобы они не перебрались туда.