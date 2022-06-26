Фермеры назвали овощные культуры, которые еще не поздно посеять

В июне не возникает проблем с прогревом грунта. В это время можно посадить растения, которые не склонны к цветению при длинном световом дне вместо образования плодов.

В июне можно посадить салат и картофель. Ранние сорта корнеплода будут развиваться очень быстро. Они дадут урожай в то же время, что и растения, посаженные в мае.

Июнь – подходящий месяц для посадки кукурузы, но лучше выбрать раннеспелые и среднеспелые сорта.

Не чувствительны к длине светового дня морковь и свекла. Для июньской посадки подойдут позднеспелые сорта, которые будут лучше храниться.

Горох тоже можно сажать в июне, чтобы собирать урожай в августе и сентябре. Для посева в начале лета стоит выбрать современные и гибридные сорта укропа.

Если есть желание посеять тыкву или кабачок в июне, это можно сделать, но только с раннеспелыми сортами. Остальные просто не успеют созреть.

Такие цветы, как маттиола и алиссум также подходят для июньской посадки. Они зацветут достаточно быстро.

Посадку редиса лучше отложить на июль. То же касается редьки, репы и дайкона.