Огородники рассказали, как необходимо выращивать лук-порей

Лук-порей (лат. Allium porrum), или жемчужный лук – травянистое растение, относящееся к роду Лука.

Посев лука-порея на рассаду:

Лук-порей растение теплолюбивое. Поэтому жители регионов с прохладным климатом могут вырастить его только рассадой. Так как семена всходят на протяжении двух месяцев. И если его сажать сразу в открытый грунт, он просто не успеет созреть до наступления морозов.

Я обычно сажаю семена, собранные с прошлогоднего урожая. Но их можно купить и в любом садовом магазине. Если речь идет о покупных дражированных семенах, они не нуждаются в подготовке перед посадкой.

А вот семена, собранные самостоятельно, я заранее замачиваю в марле и оставляю так на несколько дней. Землю для лука-порея я использую покупную универсальную. Но я ее пропариваю и прокаливаю в духовке. Так как эта культура не любит плотный грунт, в универсальную почвосмесь всегда добавляю перлит или крупный речной песок.

Лук-порей не переносит пикировки, поэтому я сажаю его сразу по отдельным торфяным стаканчикам. Емкости заполняю подготовленной землей, поливаю ее раствором Фитоспорина (в качестве профилактики грибковых и бактериальных заболеваний).

Семена лука углубляются на 6-9 мм, поливаются и слегка присыпаются грунтом. В один торфяной горшочек я сажаю несколько семян. Когда они проклюнутся, оставляю один самый крепкий и мощный саженец.

После посева емкости накрываю пленкой и убираю их в теплое место до всходов. Но регулярно убираю конденсат на пленке и проверяю влажность грунта. Первые сеянцы должны появиться через несколько недель.

После этого пленка снимается и стаканчики с рассадой ставятся в прохладное место (температура воздуха не должна превышать отметки +15 градуса тепа). Лук-порей нуждается в длительном светом дне. Поэтому я досвечиваю рассаду фитолампой. Через 1,5 месяца я начинаю закалять саженцы и готовить их к высадке в открытый грунт.

Уход на грядках:

В мае подросший лук-порей можно высаживать на грядки Для культуры выбирается хорошо освещенное место с рыхлым и питательным грунтом. Растения сажаются на расстоянии друг от друга не менее 10 см.

После посадки рассада поливается. Через три недели я первый раз подкармливаю лук-порей минеральными комплексами. За сезон подкормки вношу 3 раза. Стоит отметить, что лук-порей любит органические удобрения: коровяк, куриный помет.

Также уход за этой культурой сводится к рыхлению грунта и окучиванию. Окучивание необходимо для того, чтобы растение нарастило крупную белую часть стебля. За сезон я окучиваю лук-порей до 6 раз.

После сбора урожая его можно хранить несколько месяцев. При этом лук-порей не теряет свой внешний вид и вкусовые качества. Если его аккуратно сложить в ящички с песком, он пролежит до весны. Помимо этого огородники морозят урожай и сушат.