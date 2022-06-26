Дачники рассказали, как бороться с паршой на картофеле

Парша является грибной инфекцией картофеля. Вредоносность парши значительна, однако эта болезнь не вызывает гибель растения как такового.

Распространение парши:

Споры грибка парши разносятся от куста к кусту, постепенно захватывая всю площадь картофельных посадок. Разносчиком болезни могут стать оставшиеся в почве пораженные ею клубни прошлогоднего урожая, а также неубранная ботва.

Причинами поражения картофеля паршой также могут стать:

несоблюдение правил севооборота;

использование зараженного семенного материала;

неглубокая посадка клубней, облегчающая доступ к ним кислорода;

повышенное содержание в почве азота или ее слабая кислотность;

внесение в почву зараженных грибком парши органических удобрений;

сухая и жаркая погода с температурой 25–30 °С, благоприятная для размножения грибка.

Парша может поразить и уже собранный урожай картофеля, если хранилище не будет оборудовано должным образом. Я храню его в сухом и прохладном погребе с хорошей вентиляцией.

Признаки проявления парши:

К сожалению, заметить их в процессе роста картофеля сложно, поскольку грибок не затрагивает ботву, а пораженные болезнью клубни извлекаются из земли только во время сбора урожая. Однако для меня наличие парши на клубнях является сигналом к принятию определенных мер по профилактике этого заболевания на следующий сезон.

Я в своей практике сталкивался с несколькими разновидностями парши:

Обыкновенная. Характеризуется появлением на клубнях пятен в виде язвочек, окаймленных ободком коричневого или темно-желтого цвета.

Серебристая (проявляется в виде серебристых пятен на клубнях). Пораженная ею картошка размягчается, сморщивается и сохнет. В итоге может погибнуть и куст.

Порошистая. Начинается с образования небольших белых наростов на клубнях, впоследствии становящихся коричневыми, а заканчивается гниением корнеплодов.

Черная (ризоктониоз). Проявляется на всей поверхности клубней в виде небольших (до 5 мм) черных пятен, похожих на прилипшие комочки земли. В случаях раннего заражения картофеля черной паршой может погибнуть весь куст.

Бугорчатая. Заметно проявляется на третьем-четвертом месяце хранения и виде наростов-бугорков, на месте которых позже возникают гнилостные ямки.

Борьба с паршой и профилактика:

Я предпочитаю вести ее народными методами, хотя иногда приходится использовать и химические препараты.

Народные методы:

Их достаточно много. Это и удобрение картофельных посадок органикой, и их обработка различными составами и настоями, приготовленными по народным рецептам.

Я чаще всего прибегаю к следующим способам борьбы с паршой:

опрыскиваю 1,5%-м раствором борной кислоты семенной картофель перед проращиванием;

во время посадки вливаю в каждую лунку по 1 литру раствора птичьего помета, разведенного в воде в пропорции 1:15;

в период формирования кустов поливаю их недельным настоем крапивы, а во время бутонизации – зольным раствором (1 л золы на 10 л воды);

когда картошка зацветет, подкармливаю ее раствором коровяка, разведенного в воде в пропорции 2 стакана на ведро воды;

перед поливом рассыпаю между кустами сухую горчицу.

Химические препараты:

Их я применяю в случаях сильного поражения паршой картофеля прошлогоднего урожая. Использую для обработки семенного материала, кустов и почвы такие препараты, как например: «Максим», «Престиж КС», «Фитоспорин М», «Агат-25», «Квадрис». Приобретаю их в специализированном магазине и применяю согласно инструкциям.

Для создания барьера распространению грибка парши также обрабатываю посадки картофеля составами, приготовленными с использованием калимагнезии, суперфосфата, марганцовки, сернокислой меди и борной кислоты.

Еще в целях обеззараживания почвы перед посадкой картофеля или после уборки урожая засеваю участок растениями-сидератами, например:

злаковыми (рожью или овсом);

бобовыми (клевером, викой);

крестоцветными (горчица, рапс, масленичная редька).

Также, следуя правилам агротехники выращивания картофеля, периодически (каждые три года) меняю места посадки картошки, а в случаях поражения грибком части урожая, уже на следующий сезон определяю под нее другой участок.

Таким образом, соблюдая правила агротехники выращивания картофеля, используя народные и химические способы борьбы с паршой и осуществляя профилактику этой болезни, мне всегда удается уберечь от нее свои картофельные посадки или свести ущерб от нее до минимума.